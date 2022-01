UFFICIALE – Ousmane Dembélé è sul mercato, l’annuncio del Barcellona

Ousmane Dembélé è fuori dal progetto Barça

La stella del Barcellona, Ousmane Dembélé è ufficialmente sul mercato. Lo ha annunciato attraverso il canale ufficiale del club, il direttore sportivo Mateu Alemany:

“Con Ousmane e i suoi agenti abbiamo iniziato le conversazioni a luglio. In questi 6-7 mesi abbiamo fatto diverse offerte, cercando di trovare un modo per andare avanti insieme. Tutte le offerte sono state sistematicamente rifiutate dagli agenti. Comunico che oggi 20 gennaio, a 11 giorni dalla chiusura della finestra di mercato, è evidente che il giocatore non voglia continuare al Barcellona. A seguito di questo scenario è stato comunicato a lui e ai suoi agenti che deve partire subito, perché vogliamo giocatori che sposino la nostra causa e speriamo che il trasferimento avvenga entro il 31 gennaio. Non vogliamo avere con noi giocatori che non vogliono essere del Barça e la conseguenza è che non ne faranno più parte”.