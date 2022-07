Sebastiano Luperto può restare a Empoli. Il centrale difensivo è tecnicamente rientrato al Napoli dopo la scadenza del termine per il diritto di riscatto, ma il club toscano ha lavorato fin da subito per riaverlo a un costo leggermente inferiore. Dunque la formula dovrebbe essere a titolo definitivo per una cifra attorno ai 2,5 milioni di euro. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.