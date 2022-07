UFFICIALE – Kvaratskhelia-Napoli, depositato il contratto presso la Lega

È ufficiale: Khvicha Kvaratskhelia è un giocatore del Napoli, il suo contratto è stato depositato già in Lega.

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere annunciato dal Napoli entro la giornata di oggi. A riportare la notizia è il quotidiano Repubblica. Il club avrebbe già finalizzato l’acquisto del giocatore, manca per l’appunto soltanto l’annuncio ufficiale da parte della Società partenopea. Il 6 luglio sarà invece sottoposto a visite mediche per poi essere in ritiro a Dimaro Folgarida con il Napoli dal 9 luglio. Intanto il suo contratto è stato ufficialmente depositato presso gli uffici della Lega Serie A.

