Calciomercato Napoli, tre attaccanti sarebbero ormai ai saluti

Calciomercato: tre attaccanti del Napoli potrebbero salutare a breve il club.

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli potrebbe dire presto addio a tre attaccanti. Il primo è Adam Ounas, che di recentr avrebbe rifiutato il rinnovo con la Società, poi c’è Andrea Petagna che avrebbe parecchi corteggiatori in Serie A ed altrove. Infine Matteo Politano, che continua ad essere nel mirino del Valencia.

“L’attacco del Napoli cambierà faccia perché, oltre a Mertens, è già andato via Insigne e gli uomini mercato che potrebbero qualche “spicciolo” nelle casse del club azzurro sono concentrati li davanti, con Politano che resta nel mirino del Valencia, Ounas che ha la fila in virtù del contratto in scadenza nel 2023 e Petagna che piace sia in Italia sia all’estero.”

