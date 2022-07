Di Marzio: “C’è Milenkovic se parte Koulibaly”

Se Koulibaly andrà via, c’è Milenkovic a sostituirlo: contatti ADL-Ramadani

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato di un’eventuale sostituto di Kalidou Koulibaly. Ecco le sue parole:

“Se dovesse andare via, Nikola Milenkovic potrebbe essere la chiave per sbloccare la partenza di Koulibaly. Il presidente De Laurentiis ha avuto dei contatti con l’agente di entrambi i giocatori Fali Ramadani dicendo che nel caso in cui dovesse partire il senegalese gli piacerebbe il difensore della Fiorentina, che però è stato già bloccato dall’Inter. Vedremo se poi il club nerazzurro concretizzerà questa operazione”.