Satin: “Koulibaly? Sembra che il Napoli voglia mandarlo via”

Il commento dell’ex agente sul futuro di Kalidou

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato a Radio Marte del probabile futuro del centrale senegalese.

Queste le sue parole:

“È difficile dire cosa accadrà nel mercato, c’è l’impressione che il Napoli stia spingendo via Koulibaly per incassare qualcosa e per risparmiare sull’ingaggio. Da parte di Koulibaly non ho mai sentito la voglia di andare via”.

