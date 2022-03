Calciomercato Napoli: idea Veretout per il centrocampo

Calciomercato Napoli, parla Schira

Nicolà Schira è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo soffermandosi sul mercato azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli prenderà due terzini, uno a sinistra e uno a destra, al posto di Ghoulam e Malcuit in scadenza. Servirà un vice Di Lorenzo, potrebbe essere anche Zanoli, da capire se è da Napoli. Oppure qualcuno di più pronto e migliore rispetto a Malcuit che ha deluso le attese”

“La Roma stava chiudendo con il rinnovo di Veretout a 4 milioni, lui ha sparato alto: 6 milioni sono cifre troppo alte oggi in Italia e non è neanche in scadenza. Lui è separato in casa con la Roma, Mourinho l’ha relegato a riserva. A queste cifre è destinato ad andare in Inghilterra. Dovesse fare un passo indietro in termini economici ci sarebbero Napoli e Milan, in passato interessate al giocatore”