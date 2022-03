Venerato: “Il Napoli aveva praticamente venduto Ghoulam a sessanta milioni di euro”

Ciro Venerato racconta un retroscena su Ghoulam

Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha svelato un retroscena sul calciatore ai microfoni di Goal Show. Ecco le sue parole:

“Faouzi Ghoulam è stato a mio avviso il terzino sinistro più forte d’Europa. Non a caso il Manchester United lo aveva praticamente acquistato dal Napoli investendo una cifra pari a circa sessanta milioni di euro. E il club di Aurelio De Laurentiis aveva preso anche il suo sostituto: Grimaldo dal Benfica. Ghoulam era davvero fortissimo, ecco perché i tifosi non hanno accettato di buon grado Mario Rui. Non perché il portoghese non sia bravo, ma perché hanno ancora in mente il vecchio Ghoulam”