Di Lorenzo out, Spalletti valuta l’alternativa Zanoli contro l’Atalanta

Corriere del Mezzogiorno – Di Lorenzo ko, Spalletti valuta l’alternativa Zanoli contro l’Atalanta.

Giovanni Di Lorenzo non sarà presente nelle prossime gare. Luciano Spalletti sta studiando le possibili soluzioni per rimediare alla sua assenza:

“Malcuit contro l’Udinese era in panchina, ha recuperato dalla lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra rimediata a Cagliari, che l’ha fermato per un mese.

Avrà dieci giorni di lavoro per ritrovare la migliore condizione, puntando ad occupare la fascia destra contro l’Atalanta, nel ricordo della gara d’andata in cui disputò una delle sue migliori gare in maglia azzurra. Fece l’assist a Mertens e sfiorò il gol con un tiro-cross neutralizzato da Musso.L’alternativa è Zanoli, che ha ben figurato quando è subentrato contro l’Udinese“.

