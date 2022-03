La Gazzetta dello Sport – Infortunio Di Lorenzo, si allungano i tempi: possibile stop di un mese.

Giovanni Di Lorenzo sarà assente in campo contro Atalanta, Fiorentina e Roma. Questo è quanto riportato dal quotidiano:

“Domani dovrebbe sottoporsi a ulteriori esami a Roma, a Villa Stuart. Ad ogni modo, le previsioni per il suo stop si spingono fino a un mese. L’ipotesi più probabile appare quella di rivederlo in campo per la trasferta di Empoli del 24 aprile”.

