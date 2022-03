Repubblica – Infortunio Anguissa: aumentano le speranze di vederlo contro l’Atalanta.

Questo è quanto riportato dal quotidiano, in merito all’infortunio di Anguissa:

“Un risentimento alla coscia sinistra che Frank ha accusato dopo la partita di sabato con l’Udinese. Da verificare le condizioni di Anguissa (affaticamento muscolare). Il Napoli spera che il centrocampista possa tornare in gruppo la prossima settimana in modo da non perdere l’appuntamento del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, snodo cruciale per la corsa scudetto. Non è al meglio neanche Adam Ounas, ma non preoccupa per Bergamo”.

