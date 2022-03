Calciomercato: Napoli su Parisi per il post Ghoulam, c’è la concorrenza del Milan

In casa azzurra si pensa al futuro della fascia sinistra

Tuttosport nella sua edizione odierna parla di Fabiano Parisi. Il terzino dell’Empoli è stato più volte accostato al Napoli per sostituire Faouzi Ghoulam, ma ora sul giocatore, stando a quanto riporta il quotidiano, è piombato anche il Milan. Per i due club diverrà fondamentale il timing della trattativa con i toscani per aggiudicarsi il terzino.

