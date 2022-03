Napoli-Udinese, i friulani ci credono: ecco il dato ad essi favorevole

Per Napoli-Udinese i tifosi del club friulano credono nella vittoria.

Mancano pochi giorni a Napoli-Udinese ed i tifosi friulani non vedono l’ora di assistere al match. C’è da dire inoltre che essi credono di vincere fuori casa e di portare a casa propria i tre punti. Il direttore dell’Udinese Pierpaolo Marino è intervenuto ad Udineseblog ed ha parlato di ciò che succederà secondo lui.

“La squadra di Spalletti deve ancora inseguire la capolista Milan e non ha intenzione di mollare. Gli azzurri però al Maradona hanno conquistato meno punti che in trasferta: 34 su 60. Il loro stadio non è di aiuto nemmeno al bomber Osimhen, che davanti ai suoi tifosi ha segnato solo due volte. Il sostegno del pubblico è dunque scontato, ha fatto già registrare il tutto esaurito. Anche l’Udinese ha voglia di fare risultato: l’ultima vittoria in casa del Napoli risale al 17 aprile 2011, un 1-2 firmato da Inler e Denis.”

