Hermoso a un passo: Manna al lavoro per chiudere

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Mario Hermoso. Il giocatore, svincolato dall’Atletico Madrid, è un pallino del club di Aurelio De Laurentiis, per il quale si sta lavorando per trovare un accordo. Manna e Bozzo si sono incontrati più volte in Sardegna, per cercare un’intesa che possa accontentare tutti. Il Napoli vorrebbe chiudere l’affare con un ingaggio da 4 milioni annui e non i 5 richiesti dall’entourage.

Il Napoli continua a lavorare per il difensore, tanto da voler superare la concorrenza dell’Inter, con un accordo che starebbe avvicinando molto le parti. A oggi manca ancora l’intesa per le commissioni degli agenti e su un bonus alla firma. Tuttavia, Manna è pronto a chiudere per portare un altro difensore a Conte.

