Anche oggi un video da guardarci in loop.

Perché è tutto vero, #Hysaj ha segnato il suo primo goal in serie A.#ForzaNapoliSempre #NapoliSassuolo pic.twitter.com/rnXVqkAEeB — Ghost (@GhostJR_) July 25, 2020

Napoli e Sassuolo scendono in campo per l’anticipo serale di questo ricco sabato di Serie a, valevole per la 36a giornata della massima categoria italiana.

Highlights Napoli-Sassuolo, la sintesi del match

Il match inizia su ritmi alti e il Napoli in diverse occasioni sfiora la rete. Dopo appena 8 minuti arriva subito il gol del vantaggio ma da chi non ti aspetti: è infatti Elseid Hysaj a sbloccare la partita con il suo primo gol in maglia azzurra. Dopo 193 partite con il Napoli l’albanese ha segnato la sua prima rete da professionista, anche in Serie A e in un club, la seconda in carriera dopo quella con l’Albania proprio in questa stagione. Un tiro di destro a rientrare che ha visto battuto un Consigli non troppo reattivo.

Il primo tempo scorre veloce tra combinazioni veloci targate Zielinski-Insigne-Hysaj e tra i due gol annullati al Sassuolo per fuorigioco, entrambi arrivati grazie a Djuricic che si è visto però negare due volte dal Var la gioia del gol. La seconda frazione si chiude dunque sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.

Napoli-Sassuolo, il secondo tempo

Nella seconda frazione di gioco il Sassuolo raddoppia i gol annullati già nella prima frazione e arriva clamorosamente a 4 totali. Mai successo fino ad ora che alla stessa squadra venissero annullati 4 gol dal Var in fuorigioco. Un caso più che raro che ha realizzato i neroverdi e graziato invece il Napoli, troppo evanescente nella seconda frazione di gioco.

Molteplici i passaggi sbagliati: troppo leziosi, poco concreti o a volte anche sfortunati come nel caso di Matteo Politano, protagonista del 33esimo palo stagionale del Napoli, che si conferma la prima squadra in Europa per legni colpiti. Al 90esimo inoltrato però arriva anche la soddisfazione del gol personale per Allan, che l’ultima rete l’aveva segnata proprio all’andata. Gol definitivo che sancisce la vittoria finale del Napoli per 2-0.

Napoli, segnali incoraggianti in vista del Barcellona

Alla fine però la vittoria è arrivata, e tutto sommato i segnali sono stati comunque positivi. Seppur con un po’ di fortuna la porta è rimasta inviolata, meno convincente la prova offensiva visto l’unico gol segnato e le tantissime occasioni sprecate. Gli azzurri da domani si prepareranno alla sfida di martedì contro l’Inter a San Siro, dove non avranno Mertens a disposizione (ammonito con il Sassuolo e squalificato essendo diffidato).

Di seguito gli highlights del match

Great goal by Allan looks quite good pic.twitter.com/mmOwnQr6rM — Steven Verhoeven (@steverhoeven) July 25, 2020