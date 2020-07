Top & Flop – Napoli-Sassuolo il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Sassuolo-Napoli

Primo Tempo

Al minuto numero 8 Hysaj porta il Napoli in vantaggio, azione al limite dell’area e tiro potente che trafigge Consigli. Gli azzurri macinano gioco, creando diverse palle goal. Insigne e Zielinski i più pericolosi, ma peccano di imprecisione. Poi entra in campo il VAR, che annulla due volte il pareggio del Sassuolo. Il primo tempo scorre via senza particolari sussulti, al termine della prima frazione di gioco il Napoli va al riposo in vantaggio.

Secondo Tempo

Nella seconda frazione di casa, il copione cambia. Il Sassuolo prende campo, rendendosi molto pericoloso. Annullati altri due goal per fuorigioco, il VAR rileva l’irregolarità delle due realizzazioni. I ragazzi di De Zerbi sono più lucidi e mettono in difficolta gli azzurri, creando ottime trame di gioco. Zielinski ancora pericoloso, tiro dal limite ma solo esterno della rete. Nel finale prima il palo copito da Politano poi, Allan chiude la gara.

Top – Hysaj

Il terzino albanese, sigla il suo primo goal in maglia azzurra dopo 192 presenze. Offre una prova di grande sostanza, con grande presenza anche in fase offensiva. Oltre alla realizzazione personale, è costante i suo apporto allo sviluppo della manovra d’attacco. Rispetto alle sue ultime apparizioni, è di sicuro la prova più brillante dell’anno.

Flop – Callejon

Lo spagnolo non offre la sua prova migliore, limitandosi a tenere la posizione e dando scarso apporto al tridente offensivo. Di sicuro una prova opaca, condita anche da tanta imprecisione sotto porta in almeno due occasioni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Sassuolo, 2-0: highlights e sintesi del match – VIDEO

Nigeria, il pres. della Federazione: “Napoli scelta migliore per Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Alessandro Graziani si è fidanzato con Letizia Paternoster, ciclista cugina di Carlisle di Twilight