Supercoppa Italia – Juventus-Napoli prima dell’inizio del campionato? Ecco le possibili date

Supercoppa Italia – Juventus-Napoli, ecco le possibili date: la partita potrebbe disputarsi prima dell’inizio del campionato

Il calendario della Serie A 2020/21 continua ad essere al centro delle discussioni tra FIGC e Lega: saranno stilati il 31 agosto o il 1 settembre. Il Campionato dovrebbe iniziare il 19 settembre e terminare il 23 maggio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente della FIGC Gravina spingerebbe per la chiusura del torneo il 16 maggio, in modo che la Nazionale abbia più tempo per preparasi all’Europeo. Potrebbe esserci una giornata il 27 dicembre mentre la Supercoppa italiana, tra Juventus e Napoli, potrebbe essere inserita in calendario il 18 settembre (quindi prima dell’inizio del campionato), il 22 dicembre o il 13 gennaio.

