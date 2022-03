Iaquinta: “Spalletti uomo giusto per il Napoli, arrivato nel momento esatto”

Vincenzo Iacquinta ha parlato del Napoli e di tutto ciò che di positivo sta donando Luciano Spalletti.

L’ex giocatore dell’Udinese e campione del Mondo Vincenzo Iacquinta è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Egli ha parlato del Napoli, prossimo avversario dell’Udinese, in particolare del miglioramento di tale compagine dopo l’arrivo del tecnico Luciano Spalletti.

“Spalletti è stato il primo che ha creduto in me. Ha avuto fiducia e me l’ha trasmessa. Mi tranquillizzava sempre perché avevo tutto per fare bene. Inoltre durante gli allenamenti insisteva tanto sulla tecnica per rendermi migliore. È l’uomo giusto per il Napoli, arrivato tra l’altro al momento giusto. Non a caso il Napoli è una delle squadre della Serie A. È troppo presto per parlare di Scudetto. Il finale sarà tutto da scrivere.”

