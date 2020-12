Europa League, pagelle Napoli: Ospina migliore in campo contro l’AZ Alkmaar, i quotidiani lo elogiano

Il Napoli ha concretamente rischiato di rientrare in Italia senza punti, a salvare i suoi compagni ci ha pensato Ospina

Il Napoli visto ieri sera contro l’AZ Alkmaar non ha entusiasmato, gli olandesi sono stati più volte pericolosi e la prestazione superba di David Ospina ha fatto si che gli uomini di Gattuso non tornassero a Napoli a mani vuote.

L’estremo difensore è stato eletto migliore in campo per gli azzurri, si sprecano per lui gli elogi da parte dei quotidiani.

Ecco i voti:

TuttoSport voto 7: “Manco un minuto e deve già mettere i guantoni sulla conclusione di Gudmundsson. Strepitoso al 20′ su Aboukhlal: il colombiano è un gattone e la mette in corner. Nella ripresa è decisivo, sul punteggio di 1-1, nel respingere il rigore di Koopmeiners”

Corriere dello Sport voto 7,5 – Ha voglia di chiarire immediatamente che il problema alla coscia destra costatogli tre partite è un ricordo: riflesso super sulla conclusione di Aboukhlal, tanto per gradire, e poi il miracolo europeo sul rigore di Koopmeiners. La sicurezza e l’istinto; non spettacolarizza mai, ma è sempre decisivo.

Gazzetta dello Sport voto 7 – Evita la sconfitta con un paio di prodezze nel primo tempo, mentre nella ripresa para anche il rigore e Koopmeiners.

Il Mattino voto 7 – Prima di ieri sera Koopeiners aveva sbagliato solo 3 rigori in carriera, ma il colombiano non si lascia intimidire dal pedigree dell’olandese e con un balzo felino va a deviare sul palo la conclusione dagli undici metri evitandolo svantaggio. Cena pagata da Bakayoko, autore del fallo da rigore.

