Gattuso: “Rischiato di perdere. Ecco cosa dobbiamo migliorare”

“Potevamo chiuderla, non siamo statti bravi. Non è stata una gran prestazione. Abbiamo fatto tanti errori, abbiamo sofferto, c abbiamo dato troppo campo a loro. Alla fine abbiamo avuto qualche occasione però potevamo perdere, ci è andata bene. Non è facile venire qua. Chi è entrato ci ha dato poco, tra una settimana ce la giocheremo. C’è rammarico perchè con attenzione potevamo vincere. La squadra crea, questo è positivo, ma potevamo fare meglio. Ci sono sì cose positive ma bisogna parlare prima delle cose negative. Abbiamo giocato contro una squadra vera. Nel secondo tempo male noi, chi è entrato ci ha dato poco. Ora testa al Crotone, gara difficile, oggi speso tanto”, dobbiamo recuperare le energie”.