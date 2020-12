AZ Alkmaar, Koopmeiners: “Ho deluso la squadra. E’ stata colpa mia se non abbiam vinto”

Europa League – Koopmeiners, centrocampista dell’AZ Alkmaar, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro il Napoli finita con un pareggio

Europa League – Teun Koopmeiners, centrocampista dell’AZ Alkmaar, ha rilasciato alcune dichiarazione a Fox Sport Olanda, al termine della partita che ha visto la sua squadra pareggiare 1-1 contro il Napoli, nella 5^ giornata di Europa League. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di ForzAzzurri:

“Ho calciato il rigore del possibile 2-1 con convinzione ma il loro portiere ha intuito il mio tiro e lo ha parato. Quando calcio un rigore, non penso in quale angolo ho tirato nelle ultime cinque volte. Se viene calciato bene, molto probabilmente finisce in porta; stavolta non è stato così e ci penserò sopra per un bel pò. Fallendo il rigore, ho deluso tutta la squadra. Se non siamo riusciti a vincere è stata solo per colpa mia e di quel rigore sbagliato.”

