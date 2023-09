Genoa-Napoli, Simeone avrebbe voluto dare un contributo

Secondo La Gazzetta dello Sport l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone sarebbe voluto entrare in campo contro il Genoa.

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone sarebbe rimasto deluso dopo la gara contro il Genoa. Il motivo avrebbe a che fare con il suo mancato ingresso in campo. Il giocatore avrebbe infatti voluto dare il suo aiuto agli azzurri, che alla fine hanno portato a casa un pareggio.

Ecco quanto si legge sul noto quotidiano in merito:

Se Kvara a Genova non è stato particolarmente felice di uscire in piena rimonta e con 8 minuti ancora da giocare, è molto probabile che Giovanni Simeone non abbia fatto salti di gioia. Già, del resto è difficile saltare da seduti: l’immagine di lui in panchina a Marassi che guarda l’ingresso di Zerbin e l’assalto finale dei compagni con il Genoa, la sua ex, la sua prima squadra italiana, ha fatto il giro dei social.”

