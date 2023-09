Telefonata tra De Laurentiis e Garcia dopo Genoa-Napoli: i dettagli

La Gazzetta dello Sport ha riportato qualche dettaglio su una telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia avvenuta dopo Genoa-Napoli.

Dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe avuto una chiamata con il tecnico Rudi Garcia.

Di seguito le parole de La Gazzetta dello Sport:

“Il Napoli è un cantiere in fase di ristrutturazione. In molti osservano che era già una bellissima casa, proprio al centro del villaggio, e da ristrutturare c’era ben poco. Ma così è di fatto. Il patron azzurro ha voluto un tecnico che restasse nel solco del 4-3-3 di base, ma che cambiasse pagina e registro rispetto allo straordinario passato prossimo targato Luciano Spalletti. E oggi che le cose non vanno, fra una arrabbiatura e una imprecazione, il presidente chiama quotidianamente Rudi Garcia, augurandosi presto di rimettere la barca a livelli di galleggiamento di nuovo competitivi, visto che la perdita di un solo giocatore – seppur fortissimo come Kim – non può giustificare le ultime due brutte prestazioni in campionato.”

