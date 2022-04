Rinnovo Mertens, il Napoli non vuole rinunciare al belga

Il Napoli crede ancora in Mertens: sarà proposto annuale con opzione

Il Napoli sta pensando in modo molto concreto di rinnovare il contratto di Dries Mertens. Non alle cifre attuali (oltre 4 milioni), ma ritrattando l’ingaggio del belga. Nell’idea del club azzurro c’è il prolungamento dell’accordo con l’ex PSV, anche per un debito di riconoscenza verso il giocatore che ha dato tanto per la maglia.

Pronta l’offerta

La società partenopea è solita tenere a lungo sotto contratto i suoi giocatori migliori, come avvenuto per Kalidou Koulibaly, e vuole fare lo stesso anche con l’attaccante belga. Il Napoli crede che Mertens sia ancora un calciatore capace di dare un gran contributo alla squadra e già questo è un passaggio significativo. Il giocatore sarà chiamato al tavolo e il club offrirà un ingaggio da circa un milione-un milione e mezzo più bonus per una stagione più un’altra opzionale. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.