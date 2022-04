Zielinski in vantaggio e Lozano confermato: le ultime di formazione

Corriere dello Sport – Zielinski in vantaggio e Lozano più di Politano: le ultime di formazione.

Torna finalmente Anguissa, dopo il turno di squalifica, in coppia con Lobotka. Ecco le indiscrezioni, sulle ultime di formazione, del quotidiano:

“Zielinski sembra in vantaggio, per vocazione e attitudini. Qualcosa cambierà, soprattutto dalla trequarti in su, in quella terra rimasta incolta nella sfida con la Fiorentina e nella quale bisognerà scovare energie per credere ancora nello scudetto: il campo dice Lozano più di Politano e i due allenamenti che restano – quello odierno, poi la rifinitura di Pasqua – serviranno semplicemente per spingere Spalletti a verificare la condizione del messicano”.

