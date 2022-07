Raspadori al Napoli, parla De Maggio

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul mercato. Ecco le sue parole:

“Il Napoli non si fermerà al portiere e a Simeone e a un centrocampista qualora partisse Fabian. Ho il dovere di dirvi che in un cassetto c’è un nome. Si chiama Raspadori. Per ora lo teniamo nel cassetto dove stanno i sogni. Vediamo se lo apriranno”