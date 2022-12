Bereszynski al Napoli, Zanoli alla Sampdoria per sei mesi: i dettagli

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla trattativa che riguarda Napoli e Sampdoria, in particolare Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszynski.



Bartosz Bereszynski ed Alessandro Zanoli sarebbero i protagonisti di una trattativa eventuale tra Napoli e Sampdoria. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione in merito:

“Si lavora per non lasciare nulla di intentato, si lavora per portare a Napoli il terzino polacco Bartosz Bereszynski in uno scambio con Alessandro Zanoli sei mesi in prestito. Serve, eccome, un sostituto che dia garanzie nel momento in cui Giovanni Di Lorenzo dovesse incappare malauguratamente in un infortunio o una squalifica e quindi il ds Cristiano Giuntoli ha deciso di fare «all in» sul laterale della Sampdoria che sembra rappresentare il profilo adatto. Bereszynski è esperto, con uno stipendio tutto sommato contenuto, cosciente del ruolo che lo attende e soprattutto capace di essere «pronto all’uso.”

Fonte foto: Instagram @b.bereszynski

