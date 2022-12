La Salernitana vuole Sirigu e Demme: la posizione del Napoli

Il Corriere dello Sport si concentra su Salvatore Sirigu e Diego Demme, entrambi nel mirino della Salernitana.

La Salernitana sarebbe interessata a ben due giocatori del Napoli: il portiere Salvatore Sirigu ed il centrocampista Diego Demme. Il Corriere dello Sport riporta qualche novità sulla faccenda, soffermandosi anche sulla posizione del Napoli.

“In Turchia, e non solo, qualcosa è successo: Sirigu ha parlottato a lungo con De Sanctis, che ha una porta spalancata per l’infortunio di Sepe, e che, potendolo, aprirebbe anche quella del centrocampo a Demme. Il Napoli non ha alcuna intenzione d’intervenire, non si è scomposto, ha lasciato ai giocatori l’ultima parola: partirebbero solo se veramente lo volessero. «Ma la stagione sta entrando nel vivo.». Come dire: restate qua, ci sarà spazio per tutti.”

