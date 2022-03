Napoli: retroscena Insigne, De Laurentiis voleva un rinnovo annuale

L’intenzione del presidente azzurro sarebbe stata quella di rinnovare il contratto del giocatore in modo da monetizzare la cessione in estate

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8. Nel suo intervento ha riferito un retroscena su Lorenzo Insigne.

Queste le sue parole:

“De Laurentiis aveva chiesto all’agente di Lorenzo Insigne di rinnovare per un altro anno per venderlo così in estate. Questo era un modo per il Napoli di monetizzare la cessione del capitano azzurro“.

