Calciomercato, per il Napoli ipotesi Veretout: rapporti tesi con la Roma

Per la prossima sessione di calciomercato il Napoli valuta l’ipotesi Jordan Veretout.

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira è intervenuto a Radio Punto Nuovo ed ha parlato di una novità circa il calciomercato del Napoli. Il club partenopeo sarebbe interessato al giocatore della Roma Jordan Veretout, che secondo il giornalista non sarebbe in buonissimi rapporti con il club giallorosso.

Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli prenderà un terzino destro ed uno sinistro al posto di Ghoulam e Malcuit in scadenza. Ci vorrà un vice Di Lorenzo, potrebbe essere anche Zanoli, da capire se è da Napoli. Oppure qualcuno di più pronto e migliore rispetto a Malcuit che sembra aver deluso le aspettative.

La Roma stava chiudendo con il rinnovo diVeretout a 4 milioni ma lui ne chiede 6, una cifra molto alta. Lui è separato in casa con la Roma, Mourinho l’ha relegato a riserva. A queste cifre è destinato ad andare in Inghilterra. Si dovesse fare un passo indietro dal punto di vista economico ci sarebbero Napoli e Milan, che in passato erano interessate a lui.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Serie A, Giudice Sportivo: arriva la sentenza su Osimhen e Rrahmani

Miccichè ex Vicepres. Palermo: “Dybala perfetto per il Napoli, con Osimhen coppia straordinaria”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La fronda dei parlamentari che non vuole Zelensky a Montecitorio