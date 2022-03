Inghilterra: tifoso si lega alla porta durante Everton-Newcastle

La gara è stata sospesa per 8 minuti

Durante Everton-Newcastle, gara di recupero della 20ª giornata di Premier League, un tifoso si legato a un palo della porta difesa da Asmir Begovic, estremo difensore dei Toffees, utilizzando una fascetta stringi-cavo. Si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per liberarlo e dopo otto minuti la partita è ripresa regolarmente, mentre l’invasore veniva portato via da agenti e steward. Il giovane è un sostenitore di Just Stop Oil, un’associazione contro la crisi climatica, il surriscaldamento del pianeta e lo sfruttamento sconsiderato delle risorse.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Udinese, i friulani ci credono: ecco il dato ad essi favorevole

Napoli, report allenamento: ancora terapie per Petagna e Meret