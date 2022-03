Speranza: “Fino al 30 aprile servirà il green pass per andare allo stadio”

Queste le nuove misure restrittive dopo la fine dello stato di emergenza

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della salute Roberto Speranza hanno illustrato in conferenza stampa le nuove misure nazionali valide dal 1° aprile, ovvero dal termine dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19.

Queste le sue parole:

“Sarà necessario il Green Pass Base fino al 30 aprile per la partecipazione del pubblico a competizioni sportive che si svolgano all’aperto, mentre occorrerà il Green Pass Rafforzato per piscine e sport di contatto. Come vedete, dal 1° maggio ci sarà invece il superamento del Green Pass“.

