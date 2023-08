Colpo last minute per il Napoli, Amrabat o Torreira potrebbero arrivare sul gong

Il Napoli prepara il colpo last minute, si punta ad Amrabat o Torreira

Il Napoli potrebbe chiudere un altro colpo prima della fine del calciomercato, con Amrabat o Torreira che potrebbero andare a completare la mediana azzurra. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’intenzione del club partenopeo è quella di riuscire a portare uno dei due alle dipendenze di Garcia. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“Il marocchino Sofyan Amrabat è il sogno. Perché il Manchester United ha corteggiato il potente centrocampista marocchino ma senza mai arrivare ai 30 milioni richiesti alla Fiorentina. In chiusura di mercato il Napoli potrebbe farsi avanti proponendo una formula di prestito con obbligo di riscatto che consentirebbe una buona sostenibilità della operazione a entrambi i club. L’altro nome è quello di Lucas Torreira, l’esperto uruguaiano attualmente al Galatasaray. Conosce bene il calcio italiano e ha esperienze internazionali per poter dare un buon contributo alla causa. Un anno fa il club turco acquistò il cartellino dall’Arsenal per circa 5 milioni di euro. Se Demme uscisse, quest’ultima operazione sarebbe probabilmente la più fattibile”.

