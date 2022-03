Mario Rui, parla l’agente: “Gli ho sempre detto questa frase”

L’agente di Mario Rui è intervento ai microfoni di Televomero ed ha parlato del difensore azzurro.

“Ci sono stati tanti pregiudizi su di lui che non si possono giustificare. Per Mario Rui parlano i fatti: il campionato che sta disputando è ottimo, è stato uno dei calciatori più costanti per rendimento. Era forte ed è ulteriormente migliorato grazie al suo carattere. Ha la capacità di rispondere alle critiche sul campo. Del resto gli ho sempre ripetuto questa frase: ‘Ogni calciatore ha scritto il proprio destino’. Lui ha fatto una lunga gavetta e chi parte dal basso fa sempre il doppio della fatica rispetto agli altri. Per questo motivo va apprezzato anche perché ha fornito tanti assist ai compagni di squadra.”