La reazione di Spalletti alla proposta del rinnovo di contratto

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla reazione di Luciano Spalletti relativa ad un eventuale rinnovo del suo contratto con il Napoli.

Luciano Spalletti potrebbe andare incontro ad un rinnovo di contratto fino al 2025. La Gazzetta dello Sport si è concentrata sulle sue eventuali intenzioni.

“Il Presidente vorrà andare oltre il semplice esercizio della opzione di conferma. Per farlo dovrà anche proporre un miglioramento della parte economica che è nella logica delle cose, considerando l’ottimo lavoro di valorizzazione operato dal tecnico sui giocatori in rosa. Il desiderio è quello di legare l’allenatore sino al 2025. Vedremo se Spalletti accetterà il discorso e soprattutto quali saranno i paletti da fissare. A naso non si tratta di una questione meramente economica ma di stimoli e prospettive. Legittima la posizione di Luciano di non voler prendere impegni a lunga scadenza, è anche vero però che una squadra di questo livello, con margini di crescita ancora molto alti, non è proprio facile da trovare in giro anche in Europa. Ma al momento nulla si può dare per scontato.”

Fonte foto: Instagram @lucianospalletti

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Napoli su Frattesi, c’è anche l’interesse della Roma

Demme: il Napoli dice no alla cessione a gennaio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Saman: Ris a Novellara, trovati dei resti umani