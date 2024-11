Il Napoli ha il sesto attacco più proficuo del campionato: il dato

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è soffermato su un dato relativo all’attacco del Napoli di Antonio Conte.

Emerge un nuovo dato relativo all’attacco del Napoli: si tratta del sesto attacco più proficuo della Serie A.

Di seguito quanto si legge su Il Correre dello Sport:

“Il Napoli, tra le prime sei squadre della classifica è quella che ha segnato meno. Totale in 11 giornate: 18 gol rispetto ai 25 dell’Inter; ai 29 dell’Atalanta; ai 22 della Fiorentina; ai 24 della Lazio; e ai 19 della Juventus. Lette così, dal primo al sesto posto in ordine di punti. Tra l’altro, andando anche a valutare il valore degli xG, cioè dei gol previsti, il Napoli ha praticamente fatto il proprio dovere, senza però stupire o andare oltre: 18 reti, dicevamo, rispetto alle 16.9 attese (secondo gli indici di probabilità di trasformare un’occasione). Il differenziale è minimo: appena un gol in più contro i 7.5 dell’Atalanta, i 4.8 dell’Inter e i 4.4 della Fiorentina, tanto per citare le tre squadre che finora sono state capaci di ricavare più reti di chiunque, oltre le aspettative xG. Secondo questa speciale classifica, il Napoli è decimo insieme con il Bologna: questione di mira, fortuna, freddezza, coraggio. Tutto, un mix.”

