Alessandra Spugna – Empoli Ladies: “La vittoria sulla Roma vale triplo”

Empoli Ladies, Alessandra Spugna: “La vittoria sulla Roma vale triplo”.

Come riportato da Calciofemminileitaliano.it: Al termine della sfida contro la Roma, superata per 2-0, il tecnico dell’Empoli Ladies Alessandro Spugna ha parlato ai canali ufficiali del club toscano:

La partita? “È stata una grande partita sotto tutti i punti di vista, abbiamo lottato su ogni pallone contro una squadra fortissima come la Roma che gioca un calcio bellissimo. È un risultato che vale triplo perché dà peso e risalto alla prestazione di domenica scorsa contro la Juventus. Abbiamo lavorato benissimo in settimana e si è vista. La Roma ha avuto delle occasioni, hanno reclamato un rigore, ma noi abbiamo vinto su due rigori netti. È stata una prestazione di carattere e determinazione”.

Può cambiare la stagione dell’Empoli Ladies? “Adesso c’è la sosta e abbiamo quasi un mese per recuperare qualche giocatrice infortunata come Varriale. Da un punto di vista mentale, il nostro campionato deve essere quello di andare su ogni campo e provare a vincere. Ci aspetta la trasferta contro la Pink Bari, andremo là per giocarci la nostra partita, dobbiamo giocare con spensieratezza e follia, poi dove arriveremo lo vedremo più avanti”.

Come lavorerà la squadra? “Prossima settimana lavoreremo normalmente come se dovessimo giocare, poi daremo alcuni giorni di riposo perché lavoriamo ininterrottamente dall’8 luglio. In seguito, torneremo a concentrarsi sulla sfida contro la Pink Bari”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino del 7 settembre – I numeri in Italia ed in Campania

Napoli, la cessione di Kalidou Koulibaly sbloccherebbe tre nomi in entrata: Boga, Veretout e Sokrati

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zangrillo: il quadro clinico di Berlusconi migliora