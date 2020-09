Chelsea Women: colpo a sorpresa, acquistata Pernille Harder

Chelsea Woman – Arriva a sorpresa Pernille Harder.

Come scritto anche da Calciofemminileitaliano.it: La danese si unisce alle Blues con un contratto triennale dopo aver giocato tre anni e mezzo con il Wolfsburg, dove ha realizzato 103 goal in 113 partite. Le dichiarazioni di Harder al momento della firma:

”Sono estremamente felice ed estremamente entusiasta di iniziare, di essere finalmente qui e di essere una giocatrice del Chelsea. Non potrei essere più felice. Sono entusiasta di giocare per un club così importante, di giocare con così tante giocatrici fantastiche e di giocare anche in uno dei maggiori campionati se non il piu’ importante. Il campionato inglese è così eccitante in questo momento e non vedo l’ora che arrivi l’inizio della stagione”.

L’allenatrice Emma Hayes ha aggiunto: ”Pernille è una delle migliori giocatrici al mondo. Il suo record nel Wolfsburg e Linkopings, così come a livello internazionale con la Danimarca, mostra quanto sia stata preziosa per le sue squadre. È una fantastica giocatrice che vuole portare il suo gioco al livello successivo. Ha scelto il Chelsea come il club che può portarla a quel livello. Può giocare per qualsiasi squadra del mondo, ma ha scelto noi.”

