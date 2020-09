Da Torino: “La Regione chiede la riapertura ai tifosi dello Juventus Stadium”

La Regione Piemonte conta di riaprire ai tifosi bianconeri lo Juventus Stadium per la “prima” di campionato

La Regione Piemonte chiede di autorizzare l’apertura dell’Allianz Stadium, lo stadio della Juventus che ha predisposto il piano di sicurezza necessario per far tornare i tifosi. Così come riportato da La Gazzetta dello Sport, il documento è stato trasmesso questa mattina dalla Regione a Roma per il via libera del Cts.

“Tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi”, ha spiegato il governatore Alberto Cirio che poi ha concluso: “L’obiettivo del club è esser pronti per la prima partita”.

