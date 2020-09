Fedele a Radio Marte: “Meret non ha dimostrato niente, vada via”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio Marte

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Marte Sport Live” in onda sulle frequenze di Radio Marte:

Cambio di modulo col 4-2-3-1? “Bisognerebbe togliere Insigne nella posizione dove si esprime meglio e questo sarebbe un peccato. Con questo modulo dietro al ‘fenicottero’ Osimhen oltre a Mertens potrebbe giocare anche Zielinski. Il polacco gioca così con la Polonia, è un giocatore di grandissima qualità, ma anche molto discontinuo“.

Meret potrebbe non rinnovare: “Si trovi una squadra e vada via! Cosa ha dimostrato nel Napoli? Possiede basi tecniche ma ha difetti caratteriali, Gattuso ha fatto una scelta, fin’ora Meret non ha fatto ricredere il tecnico“.

Il Napoli è 11 cm in media più basso di Juve e Atalanta: “Ho sempre parlato di Biancaneve e sette nani. Una squadra deve avere fisicità, non solo sulle palle inattive ma anche nella proposta di gioco, nell’aggressività e nel contrasto“.

Sul calendario: “E’ diviso in 3 parti, il Napoli affronterà le prime 6 tra ottobre e dicembre, per Natale sapremo di che pasta è fatto. Era meglio giocare prima fuori con Milan e Roma che credo siano le vere antagoniste degli azzurri“.

