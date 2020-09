Napoli, il presidente De Laurentiis: “La Juve ci deve temere! Vi dico che Napoli sarà”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto nel corso dell’evento “E’ tutta una questione di gusto”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto nel corso dell’evento “E’ tutta una questione di gusto”, uno Smart Talk organizzato al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro, sede del ritiro napoletano, in collaborazione con Regione Abruzzo, SSC Napoli e del Comune di Castel di Sangro.

Il Napoli afronterà la Juve subito alla terza giornata “Anche loro dovranno affrontare noi, altrimenti ne parliamo sempre come un mostro sacro. L’abbiamo battuta varie volte, anche in finale e diverse coppe sono andate a noi. Sarà un bell’inizio di campionato”.

Il soreggio del calendario è andato bene? “Pare di sì. Hanno eliminato delle problematiche del passato che ci facevano sempre discutere con la Lega. Quest’anno hanno applicato principi logica, ma in Italia si impiegano 20 anni per ottenere qualcosa che sia razionale. E’ un mondo di sordi il nostro…La stagione? Navighiamo a vista, nessuno dice mai niente e si fanno imporre le cose dall’Uefa. Si calendarizzano gli europei e quindi noi dobbiamo giocare tante partite rischiando crociati, menischi, mettendo a rischio le nostre società. Al tifoso importa della nazionale marginalmente, così come le coppe europee che riguardano solo alcune squadre e non tutte. Si offendono anche i tifosi sul campionato”.

Presidente, che Napoli sarà? “Un Napoli osimheniano”.

