Hellas Verona – Il mister avverte: “Sappiamo come affrontare l’Inter”

Mister Pachera – Hellas Verona Femminile: “Sappiamo come affrontare l’Inter”.

Come riportato da Calciofemminileitaliano.it: Alla vigilia della sfida contro l’Inter valida per il campionato di Serie A femminile, il tecnico del Hellas Verona si mostra fiducioso. Ricordiamo che le due squadre non hanno ancora punti in classifica.

Il tuo morale e quello della squadra in settimana?

“Il morale della squadra è buono, si sono allenate bene come sempre. Poi è normale che nei primi giorni dopo la sconfitta c’era ancora un po’ di amarezza, ma è giusto che sia così: l’importante, come infatti è avvenuto, è che sul campo, reagiscano positivamente, a partire dagli allenamenti. Per quanto mi riguarda ci tengo invece a ripetere che bisogna saper gestire ogni tipo di situazione ed essere pronti per affrontare la prossima.”

Inter già affrontata in amichevole?

“L’amichevole è una cosa, il campionato è completamente diverso. Noi sappiamo che dobbiamo affrontarla bene come fatto prima dell’inizio della Serie A. Loro sono una squadra forte, ma è chiaro che anche noi siamo consapevoli di cio che possiamo fare.”

L’ultima prima della lunga sosta, in ogni caso è un campionato ancora lungo?

“Io sinceramente non ho mai pensato a quanto avremmo dovuto raccogliere in queste prime due partite. Non è il mio modo di pensare, io guardo solo all’obiettivo da raggiungere. Dobbiamo guadagnarci tutto a lungo termine, ma senza essere sotto pressione per una singola partita, perché questo ci frenerebbe senza farci esprimere al meglio.”

Sabato con la Florentia sono entrate due ragazze che l’anno scorso hai avuto in Primavera?

“Pensiamo che queste ragazze, non solo le due che sono entrate, ma in generale le ragazze aggregate dalla Primavera, possano crescere tantissimo con questo gruppo e non solo, penso che possano dare una mano al Verona per ottenere la salvezza. Sabato scorso sono entrate bene in campo, ma non solo loro: tutte le giocatrici che sono subentrate in queste prime due partite si sono comportate bene e hanno contribuito, per un allenatore significa tanto sapere di poter contare su ragazze che, quando entrano, possono essere determinanti.”

Mancuso e Zoppi – due ragazze che hai conosciuto in Primavera ancora prima che in prima squadra – alla Partita del Cuore: le ha viste in tv?

“Vederle in diretta, a casa, alla televisione, è stata un’emozione anche per me. Sono sicuro che, insieme a tutti gli altri ospiti, abbiano vissuto un’esperienza unica! Sono felice per questo.

