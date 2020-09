Alex Morgan – Il ritorno in campo dopo la gravidanza

Il ritorno di Alex Morgan sul campo da calcio.

Da Calciofemminileitaliano.it: La stella della Nazionale degli Stati Uniti, Alex Morgan torna in finalmente in campo ad allenarsi dopo il parto di maggio ed essere diventata neomamma di Charlie Elena.

Per ora con l’Orlando Pride gli allenamenti sono stati solo di tipo individuale, ma con l’inizio della prossima settimana dovrebbe aggregarsi al gruppo. Nel frattempo le compagne prenderanno anche inizio alla NWSL Fall Serie 2020, un’edizione speciale d’autunno del campionato americano.

Come ha affermato il coach del Pride Marc Skinner: “Penso e spero che possiamo avere Alex in campo per alcune partite. Dipende come procede e reagisce agli allenamenti”.

