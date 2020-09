Mister Marino – Napoli Femminile: “duro impatto con la Serie A”

Giuseppe Marino – Napoli Femminile: “Sapevamo che l’impatto con la Serie A sarebbe stato duro”.

Da Calciofemminileitaliano.it: Terza sconfitta in altrettante partite per il Napoli Femminile, che a Sassuolo si è fatto rimontare dalla squadra neroverde, complice un secondo tempo su ritmi alti da parte dell’undici di casa. Mister Marino ha dovuto rinunciare last minute a Di Criscio, per via di una forte mal di gola, ed ha riproposto il 3-5-2 con in campo dal via le due ex Oliviero ed Errico. Di contro, Piovani si è affidato alla napoletana Pirone per provare a pungere le azzurre.

Del bomber di casa il tacco al volo di poco a lato dopo meno di un minuto. Brava Di Marino al 13’ a deviare sopra la traversa una conclusione pericolosa di Parisi. Poco dopo Errico salva su Bugeja lanciata a rete. All’improvviso di testa, al 27’, Di Marino porta avanti il Napoli su punizione di Nencioni: grande soddisfazione per il capitano azzurro all’esordio stagionale. Al 35’ sensazionale azione personale di Bugeja che salta mezza difesa del Napoli e mette in rete con il sinistro. Dopo l’intervallo tre cambi per Marino, che va di 4-5-1. Al 15’ rigore per il Sassuolo visto che un tiro di Parisi impatta sul braccio di Oliviero: dagli undici metri Dubkova trasformava sicura. Dopo cinque minuti, tris del Sassuolo con la solita Bugeja (classe 2004) che salta Capparelli e di destro la mette all’incrocio. Le speranze del Napoli di rientrare in partita si spengono sui legni colpiti – in serie – da Chatzinikolaou su imbeccata di Martinez, da Hijolman su assist di Capparelli, di nuovo da Chatzinikolaou di testa e nella stessa azione da Beil: un clamoroso, quadruplo, colpo di sfortuna.

Mister Marino ed Elisabetta Oliviero hanno analizzato con rammarico il ko di Sassuolo, nonostante lo spirito di reazione mostrato dal Napoli Femminile nel finale di gara: “Dopo tre sconfitte consecutive – spiega il tecnico azzurro – bisogna evidentemente riconoscere che qualcosa non va, anche se pure contro il Sassuolo abbiamo fatto vedere un buon calcio. Sapevamo che l’impatto con la Serie A sarebbe stato duro però evidentemente è stato commesso qualche errore. Sono certo che rimedieremo con il lavoro e recuperando anche alcuni elementi che sono ai box o che sono appena rientrate. Abbiamo tre settimane per resettare e ripartire”. Elisabetta Oliviero sta facendo molto bene da difensore centrale, ruolo inedito per lei: “Siamo una squadra che dovrà lottare su ogni pallone, pur essendo votati a una certa idea di calcio. Perdere e ricevere elogi fa male perché alla fine quel che conta è la classifica e noi dobbiamo lavorare a testa bassa durante questa sosta per risalire in fretta”.

