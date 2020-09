Coppa Italia femminile – Il Brescia vince a tavolino

Coppa Italia femminile – Vittoria a tavolino per il Brescia.

Come riportato da Calciofemminileitaliano.it: Colpo di scena quello che è abbattuto oggi sulla Coppa Italia TIMVision: il Giudice Sportivo ha decretato la vittoria per 3-0 a tavolino per il Brescia Calcio Femminile contro il Vicenza Calcio Femminile nell’andata del turno preliminare della competizione.

Una decisione maturata dopo l’accertamento della presenza in campo della giocatrice vicentina Valentina Sossella, la quale doveva scontare un turno di squalifica dalla scorsa stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gavillucci, ex arbirtro: “Samp-Napoli? La fermerei ancora. Nicchi si sbaglia”

Ultim’ora – Il Napoli pronto all’assalto di Boga e Veretout: ecco la strategia della società

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e impone quarantena