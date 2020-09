Tatiana Bonetti – Fiorentina Femminile: “Siamo l’anti-juve, ma dobbiamo dimostrarlo in campo”

Come riportato da Calciofemminileitaliano.it:

Tatiana Bonetti, giocatrice della Fiorentina Femminile, ha rilasciato una lunga intervista a “La Nazione”.

“Bellissimo poter riprendere, anche se ora ci mancano i tifosi. Sì, siamo l’anti-Juve, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Sono una squadra pericolosa, non ti lasciano giocare facile. Come tutte le altre: il livello si è alzato molto. Bella responsabilità. Sarà uno stimolo ulteriore, un incentivo. Se tutto va secondo i piani, spero davvero di chiudere la carriera a Firenze”.

