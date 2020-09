Germania – Inghilterra: l’incontro si svolgerà alla Brita-Arena di Wiesbaden

Germania – Inghilterra: si gioca alla Brita-Arena di Wiesbaden.

Come riportato da Calciofemminileitaliano.it: La Nazionale Femminile Tedesca giocherà la seconda gara casalinga martedì 27 ottobre alle ore 16:00 contro l’Inghilterra. L’incontro verrà disputato alla “Brita-Arena” di Wiesbaden dove la squadra di Martina Voss-Tecklenburg proverà a cercare nuovamente il successo contro le inglesi, come lo scorso anno a Wembley che finì 2-1 a favore delle tedesche.

“Non vediamo l’ora di giocare contro una forte opposizione, che ci spingerà e ci darà l’opportunità di sviluppare e spingere ulteriormente i nostri limiti. La partita di Wembley ha già dimostrato come possiamo trarre vantaggio da queste sfide come squadra”, ha detto Martina Voss -Tecklenburg, “Le giocatrici hanno bisogno di queste esperienze per crescere come individui, mentre ci aiutano anche a migliorare come squadra. Spero che le mie giocatrici mostrino la stessa passione e amore per il gioco che hanno mostrato nell’ultima partita contro l’Inghilterra. Bisogna giocare con coraggio e fiducia in se stessi”.

Uno dei vari motivi per la scelta di Wiesbaden come sede ospitante è che lo stadio offre le condizioni ideali per aderire alle norme igieniche che sono state stabilite per il completamento delle partite internazionali.

La nazionale torna in azione dopo la pausa dal coronavirus con un paio di qualificazioni agli Europei: i primi sono Irlanda ad Essen il 19 settembre (14:00 CEST), Montenegro il 22 settembre (16:00 CEST). Infine gli Europei 2022 si svolgeranno in Inghilterra.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, scambio Under-Milik in chiusura. Affare in definizione

Calciomercato, Younes sempre più vicino al Genoa. Affare in chiusura

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Venezia e influencer, Natalia Paragoni gioca a fare la diva in barca tra i canali