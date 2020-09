Napoli, scambio Under-Milik in chiusura. Affare in definizione

Napoli, si chiude per Under

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe in dirittura d’arrivo l’affare che porterà all oscambio tra Under e Milik. L’intesa tra Napoli e Roma è stata raggiunta, restano pochi dettagli da limare. Milik, alla fine si è deciso ad accetare Roma come sua prossima destinazione. Percorso inverso invece per Under, che firmerà un contratto di 4 anni a a 3 milioni a stagione con il club azzurro. L’affare tra i due club, potrebbe favorire la cessione di Edin Dzeko alla Juventus.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Younes sempre più vicino al Genoa. Affare in chiusura

Lazio, problemi per il rinnovo di Acerbi. Il Napoli sul difensore?

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Tua madre e tuo padre così belli e tu così brutta”, e Aurora Ramazzotti fa vergognare l’hater