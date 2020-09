Cesarano sulle parole di Adl: “Non può cambiare idea da un anno all’altro, esistono delle logiche”

Cesarano su Adl

Attraverso i microfoni di Canale 21, Rino Cesarano ha commentato le parole di Aurelio De Laurentiis pronunciate nei giorni scorsi. Ecco quanto dichiarato:

Non può cambiare idea da un anno all’altro, esistono delle logiche. Un conto è costruire una squadra per raggiungere determinati risultati, un altro è acquistare un giocatore e venderlo l’anno dopo. Sono due cose diverse. Le sue dichiarazioni sono frutto di queste difficoltà di cessione di alcuni giocatori come Koulibaly e Allan, su cui c’è stata una minima marcia indietro. Per costruire una squadra ci vogliono delle idee. Se si cambia sempre filosofia, questa squadra non andrà molto lontano”.

