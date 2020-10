Giuseppe Marino rammaricato per la partita contro L’inter.

Primo punto per le azzurre del Napoli Femminile in Serie A, le neopromosse conquistato un pareggio contro le ragazze dell’Inter. Il tecnico della squadra napoletana ammette di non essere completamente soddisfatto dal pareggio, le sue dichiarazioni:

“Si tratta di un punto di ripartenza ma che lascia anche un pizzico di amaro in bocca, perché nel secondo tempo avremmo meritato di più. Sono rammaricato per la mancata vittoria. Solo la Fiorentina è stata a noi superiore. Contro le nerazzurre abbiamo registrato l’ennesimo palo e la solita traversa. C’è stata anche sfortuna. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno per la prestazione e la convinzione delle ragazze ma c’è rammarico di non averla vinta, perché alla nostra portata. Abbiamo subìto gol su palla inattiva. È la dimostrazione che abbiamo impiegato un approccio offensivo e aggressivo. Abbiamo tenuto bene il campo, attente nelle coperture preventive. Per noi deve essere l’inizio di un nuovo campionato. Dobbiamo avere la fame di chi vuole dimostrare il proprio valore. Dobbiamo partire dal secondo tempo”.

Nonostante la brutta notizia della decisione della sconfitta a tavolino subita dalle azzurre (qui l’articolo), coach Marino è fiducioso per il corretto comportamento delle ragazze in campo.

